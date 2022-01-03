النيابة تصدر قراراً جديداً بشأن وزير الخارجية الأسبق المُعتقل “إبراهيم غندور”





أصدر النائب العام ، خليفة أحمد خليفة ، قراراً بإعادة القبض على بروفيسور إبراهيم غندور ، لاستعجال التحري معه في بلاغ متعلق بالإرهاب تحت المادة 55، وتم تحويل المعتقل من معتقلات جهاز الأمن إلى سجن كوبر.

وكان النائب العام المُقال مولانا مبارك محمود، قد أفرج عنه مع آخرين من قيادات النظام السابق، في أواخر أكتوبر من العام الماضي، بناءً على توصية لجنة مشكلة من عدة وكلاء نيابة، إلا أنهم أعيدوا إلى المعتقل في اليوم التالي من إطلاق سراحهم، بقرار من قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

الخرطوم: (كوش نيوز)