الحريّة والتغيير تصدر بيانا حول إستقالة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك





قوَى الحريّة والتغيير – المكتب التنفيذيّ

بيان

حول إستقالة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك

أعلن رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك تنحيه عن موقعه كرئيس للوزراء عبر خطاب مُوجَّه للشعب السوداني مساء الأمس الأحد الموافق ٢ يناير ٢٠٢٢ .

جاءت هذة الاستقالة نتيجة مباشرة للإنقلاب وهذا هو جوهر مسببها الذي لايمكن التغاضي عنه.

إستقالة رئيس الوزراء كَتبت نهاية إتفاق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ الذي عبَّرنا نحن في قوى الحريّة والتغيير مرارًا عن رفضنا له وأنه عبارة عن شرعنة للإنقلاب وطعنة نجلاء وُجِّهت للحركة الجماهيرية في أوان نهوضها لهزيمة الإنقلاب، وأَكَّدت هذة الإستقالة أن إرادةَ الشعبِ غالِبةٌ ولا يمكن تجاوُزُها أو تجاهل أولوياتِها.

إننا نؤكِّد في قوى الحريّة والتغيير أن قِطارَ الثورة ماضٍ وأنّ هزيمة الإنقلاب سَتَتمُّ بعزيمةِ شعبنا وإرادته التي لا تلين وبِسِلمِيّتِه التي لا تنكسرُ في مُواجهةِ وحشيّةِ النظامِ الإنقلابيّ.

ختامًا

نتقدم بالشكرِ للدكتور عبد الله حمدوك لقُبولِ تكليف رئاسة حكومة الثورة، ونُجدّدُ في قوى الحريّة والتغيير دعوتنا لبناءِ أوسعِ جبهةٍ لهزيمة الإنقلاب تَتشارك فيها قوى الثورة مشتركة وتُحْكَمُ بالتنسيق عبْرَ مركزٍ مُوحَّدٍ يكون مُوجَّهًا لإنجاز هذه المهام واستكمال مهام ثورة ديسمبر.

إعلام قوى الحريّة والتغيير

الإثنين ٣ يناير ٢٠٢٢م