رجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها ويرفض دفع مهرها.. والسبب مفاجأة!





قرر قاضي إحدى محاكم الأحوال الشخصية إلزام رجل بدفع مبلغا وقدره 32 ألف ريال لطليقته قيمة مهرها،كما قرر إلزامه بدفع مبلغ 4 آلاف ريال لوالدها تكاليف الحفل الذي أقامه لابنته.

عدم استلام المهر

وحسب “الوطن” تقدم وكيل امرأة لإحدى محاكم الأحوال الشخصية بدعوى ضد رجل تزوج بموكلته “ابنته”. لافتا إلى أنه عند عقد النكاح سأله المأذون هل جرى تسليم المهر وقدره 40 ألف ريال فأجاب بنعم.

وأشار خلال الدعوى إلى أنه لم يستلم المهر، كما دفع تكاليف الحفل، في حين رفض المدعي عليه تسليم المهر لطلاقه ابنته قبل الدخول بها.

سبب الطلاق

وبسؤال المدعى عليه أجاب أنه تزوج ابنة المدعي وطلقها قبل الدخول بها ولم يسلمها المهر وقدره 40 ألف ريال بل سلمها بعضًا منه وقدره 8 آلاف ريال. وأضاف «وهذا الذي بذمتي، أما المهر فليس لموكلته حق لكوني لم أدخل بها وسبب طلاقي لها أني لم أرها قبل العقد فلما رأيتها لم أرتح ولا يوجد بها عيب».

إلزام الزوح بدفع المهر لطليقته

وقال المدعي أن ما ذكره المدعى عليه من عدم رؤيته لموكلته قبل العقد فصحيح وما ذكره من تسليمه مبلغا وقدره 8 آلاف كجزء من المهر غير صحيح وإنما المبلغ كان مقابل الشبكة.

وقرر القاضي إلزام الرجل بدفع مبلغ 32 ألف ريال لطليقته ودفع مبلغ 4 آلاف ريال لوالدها وأصبح الحكم مكتسبا القطعية.

صحيفة المرصد