الحزب الشيوعي: حمدوك لم يقل الحقيقة كاملةً





اعتبر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار أنّ الاستقالة التي تقدّم بها عبد الله حمدوك من منصب رئيس الوزراء لن تغيّر المشهد الدامي المسيطر على الساحة.

وأبان أنّ خطاب استقالة حموك كان عاطفيًا ولم يقل الحقيقة كاملةً وأهمل القتل الممنهج الذي حدث للثوار.

وقال كمال كرار بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الثلاثاء، إنّ استقالة حمدوك لن تغيّر واقعًا لأنّ التصعيد الجماهيري سيستمرّ، ولأنّ الشعب السوداني يناضل الآن لاستعادة ثورته.

وأوضح كمال أنّ الشعب أصبح ينظر لحمدوك منذ أنّ وقع الاتّفاق السياسي مع البرهان في الحادي والعشرين من نوفمبر على أنّه رئيس وزراء في سلطة انقلاب ويضعه في خانة واحدة مع قائد الانقلاب والمكوّن العسكري.

باج نيوز