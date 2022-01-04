خروج 165 ألف فدان بمشروع الجزيرة من دائرة الانتاج





اشتكى عدد من مزارعي مشروع الجزيرة من خروج 165 الف فدان من دائرة الانتاج والانتاجية وكشفوا في الوقت ذاته عن زيادة الضرائب بنسبة 600% بجانب التحديات الكبيرة التي تواجه العروة الشتوية بسبب العطش وعدم تطهير القنوات.

من جهته أكد رئيس مسار الوسط (حسب زعمه) التوم هجو ان السودان يعانى 65 عام من الصراع من اجل السلطة والصراع الان سياسي من اجل تحقيق مكاسب سياسية وليست له علاقة بمشاكل الناس و معاش المواطنين.

وقال فى مؤتمر صحفي عقدته التنسيقية العليا للاقليم الاوسط أمس حول فشل العروة الشتوية بمركز الحاكم للخدمات الصحفية ان المشكلة الحالية ليست بين العسكريين و المدنيين ولكن من أجل الحصول على السلطة والمناصب ونوه الى تمسك الاقليم الاوسط بحقوقه كاملة اسوة ببقية الأقاليم وذكر الدولة تحترم من يحمل السلاح ومضت 3 سنوات من الفترة الانتقالية دون تحقيق أى هدف من أهدافها.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة