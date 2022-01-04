في مجموعات الأندية الأبطال .. تفوق طفيف للمريخ على الهلال قبل الصدام الأفريقي





أوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، القمة الهلال والمريخ في مجموعة واحدة رفقة الأهلي وصن داونز،

وتقابل الهلال مع غريمه التقليدي المريخ 6 مرات من قبل على المستوى الأفريقي، بواقع انتصارين للمريخ، وفوز وحيد للهلال، وحضر التعادل في 3 مناسبات، وشهد عام 2009 أول مواجهة بين الهلال والمريخ في دوري أبطال أفريقيا، وكانت في دور المجموعات وتعادل الطرفان دون أهداف باستاد الهلال، وفاز الهلال بنتيجة 3-1 على أرض المريخ.

ثلاثية الهلال كانت بأقدام ديمبا باري وعمر بخيت وإيفوسا، أما بدر الدين قلق فسجّل هدف المريخ وتأهل الهلال للمربع الذهبي من خلال وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط خلف كانو بيللارز، فيما تذيل المريخ المجموعة برصيد 3 نقاط، كما تقابل الفريقان في دور مجموعات أبطال أفريقيا 2017، وتعادلا 1-1 باستاد الهلال من توقيع عزيز شيبولا للهلال، والسماني الصاوي للمريخ، وفي مباراة الإياب فاز المريخ بنتيجة 2-1 من توقيع محمد عبد الرحمن، فيما سجّل محمد موسى البلدوزر للهلال وودّع الفريقان البطولة القارية من دور المجموعات، حيث احتل المريخ، المركز الثالث بـ 7 نقاط، فيما تذيل الهلال الترتيب بـ 4 نقاط، وفي دور المجموعات بالكونفيدرالية نسخة 2012، تعادل الفريقان ذهابًا 1-1 من توقيع كليتشي أوسونوا للمريخ، وسادومبا للهلال، وفاز المريخ بنتيجة 3-2 في لقاء الإياب، وسجل الزامبي جوناس ساكواها ثنائية، بينما أحرز مهند الطاهر هدفي الهلال.

صحيفة الصيحة