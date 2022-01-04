شوقي عزمي: استقالة حمدوك ستعيد الاقتصاد إلى نقطة الصفر





أقرّت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنّ ذهاب حمدوك سيشكّل تحديًا كبيرًا أمام السودان في التعامل مع المجتمع الدولي.

وقال عضو اللجنة شوقي عزمي بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الثلاثاء،” رغم تحفظاتي على سياسات رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لكنّي أرى أنّ ذهابه سيشكّل تحديًا كبيرًا أمام السودان وسيؤدي إلى إغلاق أغلب أبواب المجتمع الدولي التي تمكّن حمدوك من اختراقها بعد 3 عقود من حكم النظام البائد، خاصة ملف رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والحظر الاقتصادي، وإعفاء الديون والمنح والقروض، متمثّلةً في برنامج دعم الأسر السودانية التي يموّله صندوق النقد الدولي، مقابل رفع الدعم عن السلع.

وتوقّع شوقي بحسب الصحيفة أنّ تعيد خطوة استقالة حمدوك الاقتصاد إلى نقطة الصفر، أيّ ما قبل ثورة ديسمبر المجيدة.

ورهن عودة الاقتصاد السوداني إلى حقبة حمدوك تتطلّب العديد من الشروط والمتطلبات التي توجب على المكوّن العسكري الذي وصفه بالانقلابي تنفيذه أوّلها تكوين حكومة مدنية كاملةً الأركان تحقق تطّلعات وطموحات الشعب السوداني لتحقيق مصالحه الخارجية لتوقف المدّ الثوري الذي يجوب الشوارع حاليًا.

باج نيوز