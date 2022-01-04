سياسية
د. إبراهيم البدوي يكشف عن تفاصيل ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء
قال وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي لـ(السُّوداني)، إنه لم يتلق عرضاً “بالمعنى الحرفي” لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً لعبد الله حمدوك.
وأوضح البدوي في حديثه: “لم يكن هناك عرض بالمعنى الحرفى؛ إنما (شورى) أو استمزاج رأيي بخصوص ترشيح اسمي، وعليه لم أتقدم بشروط، إنما برؤية مفادها أن الأولوية يجب أن تكون لبناء ميثاق وطني وتوافق عريض؛ يرتكز إلى الفضاء السياسي الذي أوجده هؤلاء الشباب، ثم بعد ذلك لكل حدث حديث”. وأضاف: “هذا هو التوصيف الدقيق لما دار حول ترشيحي”.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
الذي اوقع البلد في المهالك هو الثرثرة والقول دون الفعل… ليس مطلوب منك ان تقول كل شي …. تعلم الف باء السياسة
… الصمت والعمل في صمت ايها البدوي السياسي البرلوم
نحن معك ولا تلتفت لاراء بنات المهدي فهن اضللن كثير من الشعب ولا يرضين الا بالخلاف والفرجة وثرثرة محلات البكاء.
الشعب يريد ان يري صلحا بعيدا عن اليسار وما تركز مع لجان المقاومة لانه لم ينتخبهم احد فهم فلول اليسار الرجعي الساعي لخراب البلد