د. إبراهيم البدوي يكشف عن تفاصيل ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء





قال وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي لـ(السُّوداني)، إنه لم يتلق عرضاً “بالمعنى الحرفي” لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً لعبد الله حمدوك.

وأوضح البدوي في حديثه: “لم يكن هناك عرض بالمعنى الحرفى؛ إنما (شورى) أو استمزاج رأيي بخصوص ترشيح اسمي، وعليه لم أتقدم بشروط، إنما برؤية مفادها أن الأولوية يجب أن تكون لبناء ميثاق وطني وتوافق عريض؛ يرتكز إلى الفضاء السياسي الذي أوجده هؤلاء الشباب، ثم بعد ذلك لكل حدث حديث”. وأضاف: “هذا هو التوصيف الدقيق لما دار حول ترشيحي”.

صحيفة السوداني