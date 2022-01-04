أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة يوم الثلاثاء 4 يناير 2022م





حديد تسليح

#سيخ_الأسعد

5 لينيا 310،000ج

4 لينيا 310،000ج

3 لينيا 310،000ج

8 ملي 350،000ج

#سيخ_ابانوب

5 لينيا 300،000ج

4 لينيا 300،000ج

#سيخ_جياد

4 لينيا 305،000ج

5 لينيا 305،000ج

#سيخ_اوميقا

5 لينيا 290،000ج

4 لينيا 290،000ج

3 لينيا 310،000ج

#الأمجد

5 لينيا 290،000ج

4 لينيا 290،000ج

3 لينيا 310،000ج

#سيخ_فرونايل

5 لينيا 290،000ج

4 لينيا 290،000ج

3 لينيا 310،000ج

8 ملي 340،000ج

#سيخ_ابو_القاسم

4 لينيا

5 لينيا

#سيخ_كانات

5.5 ملي 570 ج.

5 ملي 550 ج.

3.5 ملي 30 ج.

سلك رباط 11,000ج.

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#الأسمنت

أسمنت عطبره: 57,000 ج.

أسمنت بربر: 57,000 ج.

أسمنت صخر: 56,000 ج.

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#بلك_أسمنتي (مصنع الحسن للمنتجات الأسمنتية)

15x20x40

170,000ج/ 1,000طوبة واصل الخرطوم.

20x20x40

180,000ج/ 1,000طوبة واصل الخرطوم.

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#طوب_حراري (برديس للطوب الحراري)

15x20x20

79,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

81,000 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري وام درمان.

15x20x30

99,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

103,000ج/ 1,000 طوبة واصل بحري وام درمان.

20x20x20

100,000ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

103,000ج/ 1,000 طوبة واصل بحري وام درمان.

20x20x30

120,000ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

124,000ج/ 1,000 طوبة واصل بحري وام درمان.

25x20x20

126,000ج / 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

132,000ج/ 1,000 طوبة واصل بحري وام درمان.

25x20x30

166,000ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

170,000ج/ 1,000 طوبة واصل بحري وام درمان.

13.5x20x30 Load bearing

99,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

103,000ج/ 1,000طوبه واصل بحري وأمدرمان.

20x20x40

160,000ج/ 1,000 طوبه واصل الخرطوم.

165,000ج/ 1,000 طوبه واصل بحري وأم درمان.

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#طوب_أحمر (درجة أولى)

43,000 ج/ 4,000 ألف طوبة واصل الخرطوم وبحري.

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#خزانات_مياه

خزانات تيقا

الخزانات الرأسيه الطبقتين:

500 لتر 2.5 برميل 42,000 ج.

750 لتر 3.75 برميل 53,000 ج.

1,000 لتر 5 برميل 68,000 ج.

1,500 لتر 7 برميل 100,000ج.

2,000 لتر 10 برميل 117,000ج.

3,000 لتر 15 برميل 164,000 ج.

4,000 لتر 20 برميل 217,000 ج.

5,000 لتر 25 برميل 245,000 ج.

7,500 لتر 37 برميل 380,000 ج.

10,000لتر 50 برميل 469,000 ج.

الرأسيه الثلاث طبقات:

1,000 لتر 5برميل 60,000 ج.

2,000 لتر 10برميل 95,000 ج.

2,500 لتر 12.5برميل 113,000ج.

الأفقيه الثلاث طبقات:

500 لتر 2.5 برميل 47,000 ج.

750 لتر 3.75 برميل 60,000 ج.

1,000 لتر 5 برميل 82,000 ج.

1,500 لتر 7.5 برميل 113,000ج.

2,000 لتر 10برميل 131,000ج.

الافقيه الطبقتين:

2,000 لتر 10برميل 214,000 ج.

3,000 لتر 15برميل 261,000 ج.

خزانات النخله

الأفقيه:

مكعب 300 لتر 22,000 ج.

خزان 350 لتر 24,000 ج.

خزان 500 لتر 40,000 ج.

خزان 750 لتر 53,000 ج.

خزان 1,000 لتر 72,000ج.

خزان 1,500لتر 100,000ج.

خزان 2,000 لتر 140,000ج.

الرأسيه:

خزان 250 لتر 1.5برميل 20,000 ج.

خزان 500 لتر 2.5 برميل 33,000 ج.

خزان 750 لتر 3.75 برميل40,000 ج.

خزان 1,000 لتر 5 برميل 53,000 ج.

خزان 2,000 لتر 10برميل 95,000 ج.

خزان 3,000 لتر 15 برميل 135,000 ج.

خزان 4,000 لتر 20 برميل 160,000 ج.

خزان 5,000 لتر 25 برميل 190,000 ج.

خزان 7,500 لتر 37.5 برميل 275,000 ج.

خزان 10,000 لتر 50 برميل 400,000 ج.

خزان 20,000 لتر 100 برميل 850,000 ج.

خزانات تانا

500 لتر 2.5 برميل 31,500 ج.

1,000 لتر 5 برميل 47,500 ج.

1,500 لتر 7.5 برميل 67,000 ج.

2,000 لتر 10 برميل 80,000 ج.

2,500 لتر 12.5برميل 98,500 ج.

3,000 لتر 15يرميل 143,000 ج.

أفقي:

750 لتر 3.75 برميل 48,300 ج.

1,000 لتر 5 برميل 65,700 ج.

1,500 لتر 7.5 برميل 100,000ج.

خزانات النمر الذهبي

500 لتر 2.5 برميل 30,000 ج.

750 لتر 3.75 برميل 37,000 ج.

1,000 لتر 5 برميل 48,500 ج.

1,500لتر 7.5 برميل 66,000 ج.

2,000 لتر 10 برميل 80,000 ج.

2,500 لتر 12.5برميل 95,000 ج.

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#مولدات_بيركنز

ماكينات بيركنز أصلية مع الضمان.

20 kVA 10,000 USD

30 kVA 11,000 USD

45 kVA 12,000 USD

60 kVA 13,000 USD

100 kVA 18,000 USD

150 kVA 22,000 USD

250 kVA 33,000 USD

300 kVA 37,000 USD

500 kVA 55,000 USD

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متر شباك مفصلي 35,000 ج.

متر شباك سحاب 38,000 ج.

متر المطابخ 63,000 ج.

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متر شباك مفصلي 35,000ج.

متر شباك سحاب 38,000ج.

متر المطابخ 62.000 ج.

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أبواب وشبابيك وغريلات وسلالم بلازمة.

كل أنواع الأشكال متوفرة (مع إختلاف نوع الصاج).

الباب الكبير كلايدن٢٥٠×٢٥٠.

الباب الصغير كلايدن ١٢٥×٢٥٠.

باب كبير فايبر ٢٥٠×٢٥٠.

باب صغير فايبر ١٢٥×٢٥٠.

غريلات حسب النوع حسب المتر,

السلالم والدرابزينات.

حسب النوع والمتر.

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#ٱعمال_التشطيبات_والمباني (ريتا الهندسيه)

أسعار المصنعيات:

الخرطة شاملاً الأختام والتراخيص 80,000 ج / طابق.

أعمال التخطيط 45,000 ج/ عملية.

حساب الكميات 25,000 ج /عملية.

زيارة ميدانية 10,000ج/ عملية.

أعمال الهيكل الخرساني:

أعمال حفر القواعد 1,500ج/م3.

أعمال الخرسانة البيضاء للقواعد 600 ج/م2.

عمال الخرسانة المسلحة للقواعد (نجارة+ حدادة+ صب +عدة) 3,500 ج/م3.

أعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة القصيرة( نجارة+ حدادة+ صب+ عدة) 3,500 ج/م ط.

أعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة الطويلة( نجارة+ حدادة+ صب +عدة) 3,500 ج/م ط.

أعمال الخرسانة المسلحة للأبيام (نجارة+ حدادة +صب+ عدة) 4,000 ج/م ط.

أعمال الخرسانة المسلحة للسقفة (نجارة+ حدادة+ كهرباء +صب+ عدة) 4,000 ج/م 2.

أعمال الخرسانة المسلحة للسلم (نجارة+ حدادة+ صب+ عدة) 40,000 ج/ قلبة.

أعمال الخرسانة المسلحة للحوائط والمصعد (نجارة+ حدادة صب عدة) 10,000 ج/م2.

أعمال اللودبيرنق:

أعمال حفر الساس يدوي مع الإشراف1,100ج/م ط.

أعمال رمي الحجر مع اللبش 600 ج/م ط.

أعمال مباني القصة طوبتين 1,200ج/م ط.

أعمال الردم مع المندلة 1,000ج/م3.

أعمال الفرشة البيضاء 600 ج/م2.

أعمال القريد بيم (نجارة+ حدادة +صب+ عدة) 3,500 ج/م ط.

أعمال بيم العتب (نجارة+ حدادة+ صب+ عدة) 2,500 ج/م ط.

أعمال بيم السقف (نجارة+ حدادة +صب+ عدة) 3,500 ج/م ط.

أعمال السقف (نجارة+ حدادة+ صب+ عدة كهرباء) 3,500 ج/م2.

أعمال السلم (نجارة+ حدادة+ صب+ عدة) 40,000 ج/قلبة.

أعمال المباني لتقفيل الهياكل الخرسانية:

أعمال المباني طوبة 800 ج/م2.

أعمال المباني طوبة ونصف 1,000ج/م2.

أعمال المباني طوبتين 1,200ج/م2.

أعمال البياض:

أعمال البياض الداخلي للحوائط شاملاً السقايل 800 ج/م2.

أعمال السوكات 400 ج/م ط.

أعمال البياض الداخلي للسقف شاملاً السقايل 1,250ج /م2.

أعمال البياض الخارجي للسقف شاملاً السقايل 1,500ج /م2.

أعمال النقاشة:

أعمال النقاشة الداخلية للحوائط شاملاً السقايل 700 ج/م2.

أعمال النقاشة الداخلية للسقف شاملاً السقايل 800 ج/م2.

أعمال النقاشة الداخلية للسقف شاملاً السقايل 1,200ج./م2.

أعمال البلاط:

أعمال البلاط للأرضيات 1,000ج/م2.

أعمال البلاط للحوائط 1,200ج/م2.

أعمال البلاط (للوزر) 500 ج /م ط.

أعمال السباكة:

حمام كامل تشطيب 35,000 ج/عدد.

مطبخ كامل تشطيب 18,000ج/عدد.

ماسورة 6 بوصة 2,500 ج./م ط.

ماسورة 4 بوصة 2,200 ج/م ط.

ماسورة 2 بوصة 1,000ج/م ط.

ماسورة 1.5بوصة 1,000ج/م ط.

ماسورة 1بوصة 800 ج/م ط.

ماسورة 3/4 بوصة 500 ج/م ط.

ماسورة 1بوصة 700 ج/م ط.

مانهول 15,000 ج/عدد..

جليتراب 10.000 ج/عدد..

تركيب صهريج 25.000 ج/عدد.

تركيب موتور 18.000ج/عدد.

الوضاية 18.000ج/عدد.

بلف1بوصة 1,000ج/عدد.

بلف 1.5بوصة 1,200ج/عدد.

تركيب فلتر 5,000 ج/عدد.

أعمال الجبص بورد:

السقف الفلات 2,000 ج/م2.

الكورال 1,000ج/م ط.

الستائر 2,000 ج/م ط.

الاشكال حسب الشكل /مقولة.

كرانيش جبص 1,500ج/م ط.

بحرات مراوح 2,500 ج/عدد.

برواز 1,200ج/م ط.

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#الإتحاد_للبوهيـات(مصنع الإتحاد للبوهيات)

أجود أنواع البوهيـات والطليـات والبوماستـك.

طلية الاتحاد الحريريه 20 كيلو السعر 2,700 ج.

طلية الاتحاد الحريريه 5 كيلو 850 ج.

بوماستك الاتحاد الاقتصادي ابيض اللون 4,500 ج.

بوماستك الاتحاد الاقتصادي ابيض اللون 5 كيلو 1,400 ج.

بوماستك الاتحاد السلك ابيض اللون 11,000 ج.

فلنكوت الاتحاد 3.500 ج.

فلنكوت الاتحاد جالون 1,200ج.

رووف كوت الاتحاد 6,500 ج.

رووف كوت الاتحاد جالون 2,000 ج.

جردل معجون زجاج 3,500 ج.

طن الجبص40,000 ج.

طليه بدره 2,700 ج.

ثنر كبير 4,000 ج.

ثنر صغير2,200 ج.

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الهياكل الخرسانية:

حساب الكميات 20,000 ج.

زيارة ميدانية 8,000 ج.

التخطيط بجهاز التوتل استيشن 45,000 ج.

حفر القواعد يدوي 1,500ج/ للمتر المكعب.

الفرشة البيضاء (صب+رش) 650 ج/ للمتر المربع.

الخرسانة المسلحة للقواعد (نجارة +حدادة +صب +عدة) 3,500ج/ للمتر المكعب.

الأعمدة القصيرة (نجارة +حدادة +صب +عدة ) 4,500 ج/ للمتر الطولي.

الاعمدة الطويلة (نجارة +حدادة +صب +عدة) 4,500 ج /للمتر الطولي.

السقف المعلق (نجارة +حدادة +صب +عدة) 4,000 ج /للمتر المربع.(بلييود).

سقف الطابق الارضي (نجارة +حدادة +صب +عدة) 4000 ج/ للمتر المربع (بلييود).

السلم قلبتين (نجارة +حدادة +صب +عدة) 50,000 ج.

الحوائط الخرسانية والمصعد (نجارة +حدادة +صب +عدة) 10,000ج/ للمتر المربع.

السابتك تان (حفر +بناء +خرسانات) 350,000ج.

أعمال التشطيب:

المباني 1 طوبه (الطابق الارضي ) 1,000ج/ للمتر المربع.

المباني 1.5طوبه (الطابق الارضي ) 1,200ج/ للمتر المربع.

المباني 2 طوبه (الطابق الارضي ) 1,600ج/ للمتر المربع.

أعمال البياض:

بياض داخلي حوائط شامل السقائل (الطابق الارضي ) 800 ج/ للمتر المربع.

بياض داخلي سقف شامل السقائل (الطابق الارضي ) 1,200ج/ للمتر المربع.

بياض خارجي (شامل السقايل) 1,500ج/ للمتر المربع.

أعمال النقاشة:

نقاشة داخلية حوائط ( شامل السقائل) 700ج/ للمتر المربع.

نقاشة داخلية سقوفات (شامل السقائل) 800 ج/ للمتر المربع.

نقاشة خارجية (شامل السقائل) 1,200ج للمتر المربع.

أعمال البلاط:

سيراميك أرضيات 1,000ج/ للمتر المربع.

سيراميك حوائط 1,200ج/ للمتر المربع.

سيراميك وزر 450 ج/ للمتر الطولي.

أعمال اللودبيرنق:

أعمال حفر الاساس يدوي مع الاشراف الهندسي 1,200ج/ للمتر الطولي.

أعمال رمي الحجر مع اللبش 620 ج/ للمتر الطولي.

أعمال الفرشة البيضاء صب 600 ج/ للمتر المربع.

أعمال مباني القصة (طوبتين) 1,600ج/ للمتر الطولي.

أعمال الردم مع المندلة 1,100ج/ للمتر المكعب.

قريد بيم (نجارة +حدادة +صب +عدة) 4,000 ج/ للمتر الطولي.

بيم العتب (نجارة +حدادة +صب +عدة) 3,000 ج/ للمتر الطولي.

بيم السقف (نجارة +حدادة +صب +عدة) 4,000 ج/ للمتر الطولي.

مباني طوبه ونص 1,200ج/ للمتر المربع.

أعمال السقف (نجارة +حدادة +صب +عدة) 4,000 ج/ للمتر المربع.

السلم قلبتين (نجارة +حدادة +صب +عدة) 50,000 ج.

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#مكيفات_هفاك

المواصفات:

6 الف وحده.

موتور نسمة كبير.

طرمبه جامبو هنديه.

خلايه كرتونيه ثلاثه جنبات كبيرة.

حديد توتيا تقيل ومتين غير قابل للصدأ سماكة أعلى من سماكات المكيفات الموجودة في السوق.

وش مكيف متحرك بتحكم لتوزيع الهواء..

مقعد للموتور مصنع خصيصآ لمكيفات المروحه يجعل المكيف خالي من

الصوت المزعج.

السعر للمكيف ريموت 95,000 ج.

توصيل مجاني.

ضمان لمدة عام.

تركيب مجاني.

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#مكيفات_نسمة (مكيفات الماء)

مكيف 4,000 الف وحده ثابت السعر 127,000ج.

مكيف 6,000 الف وحده ثابت السعر 134,000ج.

مكيف دبل تانك 6,000 الف وحده متحرك السعر 141,000ج.

ضمان ثلاثه سنوات.

غسالات:

غسالة 10كيلو نسمة حوضين 59,000 ج.

ضمان خمس سنوات.

التركيب مجاني.

مراوح:

مراوح سقف جلكسي هندية 34,000 ج.

مراوح حائط جلكسي هندية 13,500ج.

منتجات اخرى متنوعه:

خلاطه EMT

خلاطه هنديه مع سحانة 15,000ج.

مكوه جلكسي خفيفة هندية اصلية 6,000 ج.

بتوجاز 60×60 خشبي 83,000 ج.

موتورات واحد حصان هندية من شركة EMT

32,000 ج.

مولد 3 كيلو استر كوريا 72,000 ج.

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#أبواب_صينية (معتز ميرغني)

7 ملي:

متر 63,000 ج.

1.2متر 68,000 ج.

1.8متر 38,000 ج.

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#رخام_وجرانيت (الأسواني للرخام والجرانيت)

سعر متر الدرج البيج 2,800 ج.

سعر متر البسطات بيج 4,200 ج.

سعر المتر مطابخ بيج 3,500 ج.

سعر متر الدرج قرانيت 6,300 ج.

سعر متر البسطات قرانيت 7,800 ج.

سعر متر المطابخ قرانيت 6,500 ج.

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#توصيلات_كهرباء

الشقة الصغيرة: (2 غرفة، صالة، مطبخ، حمام)

مرحلة الحفر ورمي المواسير: 25,000 ج.

مرحلة جر السلك: 30,000 ج.

مرحلة التركيب: 30,000 ج.

الشقة المتوسطة: (3 غرفة، صالة، مطبخ، حمامين)

مرحلة الحفر ورمي المواسير : 35,000 ج.

مرحلة جر السلك: 40,000 ج.

مرحلة التركيب: 40,000 ج.

الشقة الكبيرة: (4 غرفة، صالة، مطبخ، حمامين)

مرحلة الحفر ورمي المواسير: 45,000 ج.

مرحلة جر السلك: 50,000 ج.

مرحلة التركيب: 50,000 ج.

تركيب المحولات الهوائية والأرضية.

تركيب الأعمدة والكوابل.

رمي مواسير السقف 100ج/ المتر المربع.

بير السلم 500ج/ المتر.

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#سابتنك_فايبر_قلاس

سابتنك من الفايبر قلاس بتقنية ماليزيه.

لايتفاعل مع التربه نهائياً.

كلفته اقل من السابتنك الخرصاني العادي (توفير 300,000 ج علي الاقل).

كما يوجد وسط حيوي مما يجعله أكثر جودة.

15 شخص 190,000 ج.

25 شخص 200,000 ج.

35 شخص 210,000 ج.

سوق السجانة