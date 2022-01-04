الغرقة: (60%) من البصات السفرية معطلة بالورش





كشف رئيس اللجنة التسييرية للغرفة القومية للبصات السفرية الأسبق أحمد الطريفي أن (60%) من البصات السفرية معطلة وقابعة بورش الصيانة.

الأوضع بالقطاع بالمولم وقال الطريفي لليوم الثاني

وقال الطريفي لـ (اليوم التالي) إن ستين في المائة من أسطول البصات الناقل في الخطوط السفرية المختلفة ب معطلة وقابعة بالورش نظرا للارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار .

وناشد المجلس السيادي بضرورة إرجاع هيبة وسلطة أصحاب العمل لإدارة اتحاداتهم وغرفهم في أعقاب صدور قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم تم بموجبها حل لجان التسيير بالاتحادات والنقابات وترك شأن إدارتها للمدراء التنفيذيين والموظفين.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي