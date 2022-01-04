البنك المركزى: بحوالي ستين مليون دولار المزاد الأول للنقد الأجنبي للعام الجديد





اعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الاجنبي الاول للعام 2022 يوم الاثنين الموافق العاشر من يناير برئاسة البنك المركزي. ويقدر حجم المزاد بحوالى 60مليون دولار امريكي ، وياتي المزاد في اطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني ،وانفاذا لسياسات بنك السودان المركزي.

ويقتصر المزاد على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلبا واحدا عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي. وتقتصر الطلبات التى تقدم على عمليات إستيراد السلع حسب ما هو محدد بقائمة سلع المزاد. كما تقدم الطلبات بحد ادنى 20,000 دولار للعميل الواحد.

سونا