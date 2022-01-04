انتشار مكثف لقوات الأمن في الخرطوم





وفق شهود عيانٍ.

انتشرت قوات الأمن، الثلاثاء، في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال الشهود لـ”باج نيوز”، إنّه تمّ إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقرّ قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.

والأثنين، دعا تجمّع المهنيين السودانيين إلى التوجه إلى القصر الرئاسي، تلبيةً لدعوة ثوار أمبدة.

ويطالب السودانيون بحكمٍ مدني، بعد الانقلاب الذي جرى في الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم.

باج نيوز