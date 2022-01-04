سياسية
انتشار مكثف لقوات الأمن في الخرطوم
وفق شهود عيانٍ.
انتشرت قوات الأمن، الثلاثاء، في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال الشهود لـ”باج نيوز”، إنّه تمّ إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقرّ قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.
والأثنين، دعا تجمّع المهنيين السودانيين إلى التوجه إلى القصر الرئاسي، تلبيةً لدعوة ثوار أمبدة.
ويطالب السودانيون بحكمٍ مدني، بعد الانقلاب الذي جرى في الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم.
باج نيوز
2 تعليقات
الله لاجاب باقيكم ياشيوعيين كرهتوا الناس البلد الله يرينا فيكم عجائب قدرته والله انتو اسوأ من الكيزان
الشويعيين والبعثيين والجمهوريين وباقي فتات اليسار من غواسات الفي حزب الزفير والموهوبين والان المقاومه دي اخر محاولاتهم لانو تاني ليوم الدين مافي ليهم حكم سرقو قروش الشعب الغلبان ووزعوها باسم لجنته التمكين لاحزابهم وشرا المقاومه ولكن المافاهمنو ممكن يتوحدو للخراب ولكن لايعرفو الاعمار باذن الواحد الاحد سوف يتم كنسهم واحد والاخر وغدا لناظره لقريب.
الامهم الشرفاء من المقاومه ان يجمعو صفهم ومافي حاجه اسمها لاتفاوض لابد من الجلوس والحوار والمره دي ملتنغشو بسلك ولا الاصم ولا ابو شعر داك ولا ولا اصحو وابعدو غوايات اليسار طلعوكم كل مسيره المستفيد منها اليسار.