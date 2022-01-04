صقور الجديان تتدرب بملعب (لومني) بالعاصمة (ياوندي)





أدى المنتخب الوطني الأول حصة تدريبية صباحية على ملعب لومني صباح الثلاثاء، ضمن برنامجه التحضيري في معسكره الحالي بالعاصمة الكاميرونية (ياوندي)، التي حط المنتخب رحاله فيها الثلاثاء الماضي، والذي وافق 26 ديسمبر 2021م، من أجل إقامة معسكر تحضيري قبل المشاركة في نهائيات أمم افريقيا 2022م، ونفّذ الجهاز الفني 4 تدريبات، ومباراتين دوليتين أمام اثيوبيا وزيمبابوي، خسر الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل في الثانية سلبياً، وخلد إلى الراحة يوم الاثنين 3 يناير قبل ان يعود إلى التحضيرات صباح الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الخبير برهان تية المدير الفني للمنتخب الوطني الأول واشتمل المران وفق صفحة الهلال بالفيس بوك على محاضرة من الجهاز الفني تناول من خلالها برنامج الساعات المتبقية في معسكر المنتخب الحالي، وأصدر عدد من التوجيهات، ومن ثم تم تنفيذ عدد من التدريبات البدنية باستخدام العلامات تحت إشراف الدكتور عوض يس، وتم تطبيق العديد من الجمل التكتيكية على مجموعتين؛ أشرف على الأولى الكابتن برهان تية ، والثانية محسن سيد، وأخضع الكابتن أحمد النور الحارسين؛ محمد مصطفى، واسحق آدم، إلى تمارين متنوعة في المرونة وردة الفعل، والتوقع، وكان الحارس على عبدالله أبوعشرين قد حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني .

الخرطوم ( كوش نيوز)