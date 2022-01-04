وفاة مهاجم الأهلي والترجي الأسبق مسموماً





توفي اللاعب الإيفواري أوسو كونان، الثلاثاء، عن عمر يناهز (32) عاماً، بعد مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم وبحسب شبكة “GTV SPORTS+” الإيفوارية، فإن كونان مات مسموما أثناء زيارته لمسقط رأسه في كوت ديفوار. وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في أفريكا سبورتس الإيفواري عام 2006م، ورحل إلى الترجي التونسي في 2008م، ومنه إلى الملعب التونسي ثم ملعب قابس. وطرق كونان أبواب الدوري المصري مع مصر المقاصة عام 2010م، ثم انتقل إلى الأهلي في 2012م، لكن تجربته لم تكلل بالنجاح، ورحل معاراً لهجر السعودي، ثم في جازينتب التركي. ولعب النجم الإيفواري الراحل في صفوف هلسنكي الفنلندي، ثم ارتدى قميص طلائع الجيش في مصر، ورحل إلى صحم البحريني، والبنزرتي التونسي، وسان بيدرو الإيفواري. وانتقل كونان إلى سيون السويسري في 2019م، ثم استاد لوزان، قبل أن يلعب في فيتنام مع فريق نام دين. وكانت آخر محطات أوسو كونان، نادي البكيرية السعودي، الذي انضم إليه في سبتمبر الماضي.

الخرطوم ( كوش نيوز)