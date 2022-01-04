الإعلامية سهام عمر تتحسر على إستقالة حمدوك





تحسّرت كبيرة المذيعين بقناة الهلال الفضائية سهام عمر على خبر إستقالة رئيس الوزراء دعبد الله حمدوك من منصبه عبر منشور لها بصفحتها على فيسبوك كتبت سهام قائلة. “لا أعتز بالسبق الصحفي بكوني أول من بشر بقدوم حمدوك لتولي منصبه ولا بكوني أنقل خبر قبول إستقالته باكراً لكن سبحان الله في المرة الاولى كنت أزف الخبر وأنا اتلعثم سعادة وتفاؤل كأني أرى دولة الأحلام وسودان بكره واليوم أكتب وأنا عاجزة عن التعبير حزنا وإحباطا كاني أرى ما لايحسب عقباه”. وأضافت لا نمجد أو نعظم شخص بعينه لكن حمدوك كان طوطم المدنية التي حلمنا ولازلنا نحلم بها، وكان رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك قد أعلن مساء الأحد تقديم إستقالته من رئاسة الوزراء وعزا ذالك لعدم التوافق السياسي والإنقسام المجتمعي الذي شهدته البلاد ولم تفلح المبادرات في إيجاد حل لها.

الخرطوم:(كوش نيوز)