توقعات بارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد





توقّعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة الصغرى في معظم أنحاء البلاد، بينما تحافظ العظمى على قيمها في الـ(24) ساعة القادمة، كما توقّعت نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة على ساحل البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم، إلى أن من أهم معالم الطقس تأثر البلاد بمنخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية الغربية حتى أواسط البلاد مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافٍ ومشمس في كل من “الخرطوم، حلفا الجديدة، وادي حلفا، شندي، دنقلا، كريمة، أبو حمد، كسلا، ود مدني، القضارف، الأبيض، كوستي، سنار، الدويم، أم بنين، أبو نعامة، الدمازين، زالنجي، الضعين، بابنوسة والفاشر”.

وستنشط حركة الرياح في كل من “شلاتين، عطبرة والجنينة”، وهناك أتربة مثارة في “رشاد، نيالا، النهود، كادقلي، حلايب وبورتسودان”.

الصيحة