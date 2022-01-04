(كاف) يوافق على حضور جماهيري بأمم أفريقيا ويحدد النسب





أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تلقيه خطاباً رسمياً من جانب الاتحاد الأفريقي، يفيد بالموافقة على حضور الجماهير في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بداية من الأحد المقبل.

ونشر الاتحاد الكاميروني نص خطاب (الكاف) الذي يؤكد الموافقة على إقامة لقاءات البطولة بحضور الجماهير مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتفق عليها لمواجهة جائحة (كورونا).

ووافق (الكاف) على إقامة لقاءات المجموعة الأولى التي تضم منتخب الكاميرون بحضور (80%) من سعة الملعب، مع إقامة باقي مباريات المجموعات الأخرى بحضور (60%) من سعة الملاعب.

وحدّد الاتحاد الكاميروني أسعار تذاكر مباريات البطولة القارية ومنافذ الحصول عليها للجماهير.

ويبلغ سعر تذكرة مباريات دور المجموعات (الدرجة الثالثة) 3 آلاف فرنك أفريقي ما يوازي 5 دولارات وتبلغ سعر تذكرة الدرجة الثانية 8.6 دولار بينما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ما يقرب من 14 دولاراً مع وجود تخفيض حال حضور مباراتين في نفس المجموعة.

ويرتفع سعر التذاكر في ربع النهائي ونصف النهائي، ويبلغ سعر تذاكر المباراة النهائية 7 آلاف فرنك (12 دولاراً) للدرجة الثالثة و16 ألف فرنك (27.5 دولار) للدرجة الثانية و20 ألف فرنك (34.5 دولار) للدرجة الأولى.

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