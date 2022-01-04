شركة طيران سودانية تتأهب لتشغيل ثلاثة طائرات مستوفية لشروط التحليق في أوربا





أكملت شركة صن اير للطيران بالسودان كافة ترتيباتها لاستئناف التشغيل بتسيير رحلات إلى عدد من الوجهات العالمية أبرزها اسطنبول، بيروت، دبي، القاهرة، عنتبي،جدة، الرياض، جوبا وتعد عودة هذه الشركة العريقة في المرحلة المقبلة استثنائية وذلك لأنها ستعتمد على ثلاثة طائرات مستوفية للاشتراطات والمعايير الأوربية.

والطائرات الثلاثة من الطرازات الحديثة، فالطائرة الأولى ايربص ٣٣٠ التي تسع لعدد ٢٦٨ راكباً وما يعادل أربعين طن بضائع وهذا يعني إمكانية تصدير منتجات سودانية مثل اللحوم وغيرها على متن الطائرة إلى مختلف الوجهات العالمية واستيراد بضائع ومدخلات إنتاج.

اما الطائرة الثانية فهي أيضاً من طراز ايربص ٣٢١ تسجيل أوربي وتسع إلى ٢٢٠ راكب وتعمل لأول مرة في السودان.

اما الطائرة الثالث فهي ايربص ٣٢٠ بسعة مقعدية تبلغ ١٧٧ مقعد وهي طائرة حديثة ومستوفية للاشتراطات الأوربية.

والجديد فإن الثلاثة طائرات مسموح لها تسيير رحلات إلى أوربا والتحليق فوق اجوائها لاستيفائها كافة المعايير،وهذا يعني إمكانية تسيير رحلات مباشرة من الخرطوم إلى أوربا .

وأعدت صن اير خطة طموحه لتقديم أفضل خدمة للراكب السوداني لإحداث إضافة حقيقية لصناعة الطيران في السودان.

الخرطوم:طيران بلدنا