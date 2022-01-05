منوعات

بسبب جملة على الجدران.. “كيم” يجمع عينات من خطوط آلاف الكوريين لمعرفة الفاعل

2022/01/05
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North Korean leader Kim Jong Un provides field guidance to the Kim Jong Suk Pyongyang Textile Mill, in this undated file photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang on January 28, 2016. REUTERS/KCNAATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA TPX IMAGES OF THE DAY

فُتحت تحقيقات مع الآلاف في كوريا الشمالية لمعرفة صاحب كتابات مسيئة للزعيم على الجدران، وفقًا لـ”العربية نت”.

وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلامية مساء أمس الثلاثاء بفتح تحقيقات مع الآلاف في كوريا الشمالية لمعرفة صاحب كتابات مسيئة للزعيم على الجدران.

ووفقًا لتلك الوسائل فإن السلطات في البلاد فتحت تحقيقًا مع الآلاف من سكان العاصمة بهدف معرفة صاحب الكتابات المسيئة للزعيم على أحد الجدران فيها، مشيرة إلى أن السلطات “تجمع عينات كتابية بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة”.

وكشفت وسائل إعلام عالمية أن الجملة التي كُتبت على الحائط هي: “كيم جونغ أون، أنت ابن *****. الناس يتضورون جوعًا حتى الموت بسببك”.

يُشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، كان قد صرح مطلع يناير الحالي بأن “عام 2022 معركة كبيرة بين الحياة والموت”.

يُذكر أن كوريا الشمالية ترزح تحت سيل من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطاتها العسكرية؛ ما أدى لخلق حالة من النقص في المواد الغذائية وتأمين الطعام للشعب، في ظل الإغلاق المُحكم للحدود بسبب جائحة كورونا؛ ما يُشكِّل عاملاً ضاغطًا على اقتصادها.

صحيفة سبق

2022/01/05
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