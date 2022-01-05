المقاومة تنفي تسميتها 3 متحدثين بإسمها في الداخل والخارج





نفت لجان المقاومة السودانية تسميتها ثلاثة متحدثين بإسمها في داخل وخارج البلاد، وقالت لجان المقاومة في بيان لها أمس، تفاجأنا قبل ساعات ببيان نسب الينا احتوى على تسمية طه عواض ناطقاً رسمياً للمقاومة في الداخل والدكتورة زينة المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية ناطقاً رسمياً باسم لجان المقاومة بالخارج، وتعيين نجلاء سيد احمد الشيخ أميناً عاماً للجان المقاومة، وأوضحت لجان المقاومة السودانية أن هيكلها البنيوي ليس فيه أشخاص كناطقين رسميين لها ولا أميناً عاماً لها بل هي جسم أفقي مستقل بلا تراتبية رأسية في هيكلها التنظيمي، وأردفت: هؤلاء المتسلقين ليسو سوى متسولين يلعبون ويسرقون باسم لجان المقاومة السودانية، وذكرت، اذا كان هناك تسمية لقنوات إعلامية أو إعادة هيكلة للجسم من أمين عام، متحدث رسمي فمن باب أولى أن يتم من داخل البلاد وليس خارجها وأدانت تلك الخطوة .

صحيفة الجريدة