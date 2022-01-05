البرهان يلتقي فوكلر لبحث الأوضاع بعد استقالة حمدوك





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه أمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال (يونيتامس) ، فولكر بيرتس وذلك في إطار التشاور المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة فى السودان وبحث اللقاء الوضع السياسي الراهن بالبلاد بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه .واستمع رئيس البعثة الأممية خلال اللقاء إلى رؤية رئيس مجلس السيادة حول الأوضاع الراهنة بالبلاد، كما أطلعه على رؤية الأمم المتحدة للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.

وأمن الجانبان على ضرورة استكمال هياكل الفترة الانتقالية والإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد خلفاً للدكتور عبدالله حمدوك.

صحيفة الجريدة