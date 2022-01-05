سياسية
الشيوعي: إغلاق الكباري بالحاويات ليس حلاً وعلى البرهان التنحي
قطع القيادي بالحزب الشيوعي صدقي كبلو بأن اغلاق الجسور بالحاويات لن يمنع لجان المقاومة من الاستمرار في تسيير المواكب وأكد أن إصرار السلطة العسكرية على استمرار استخدام الحاويات لمنع التظاهر يعني الترويج للعصيان المدني بشكل غير مباشر، وقال كبلو في تصريح لـ(الجريدة)، هذه الخطوة ستؤدي لمزيد من التصعيد الثوري ولن توقف ارتال الجماهير المتدفقة عبر محليات العاصمة وبقية أنحاء البلاد لوحدة مطالب الجماهير المتمثلة في الحكم المدني الديمقراطي لافتاً إلى أن المواكب سواء كانت متفرقة او متجمعة فان هدفها واحد، وأعتبر أن وضع الحاويات عبر الجسور سيتسبب في مزيد من الربكة للأجهزة الأمنية وعدم مقدرتها على السيطرة على الموقف، ودعا كبلو القادة العسكريين بالاسراع في التنحي.
الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
3 تعليقات
والله انتم يالشيعيون فئة ضاله وهمكم بس المناصب وشعاراتكم كلمةحق اريد بها باطل لو انتم جادون لتفاوضم مع الاطراف الاخري من اجل الوطن ماذا عملتم في الفترة الانتقالية غير الكراسي والمحاصصات وكومي وكومك هل عملتم من اجل الوطن هل كانت لكم برامج واجندة واضحة للوطن والمواطن هل اههتممتم بمشاريع تنمويه هل كانت لكم رؤية واضحة لمعالجت ازمات المواطن اقولها واضحة الشيوعيون اكبر كذابيين زللاسف سايقين قطيع الشباب للمجهول للامام لحقل الالغام ولية الحق البرهان وكل المجلس العسكري
مدنياووو ثم ماذا
لن يحكمنا الحزب الشيو عى وازياله لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، يجب ان تختفوا من انظارنا والبلد ليس ملكاً لكم تباً لكم جميعاً
الله يكبلك في نار جهنم ياحقير عضب الله علبكم تجلي في وجوههكم واشكالكم التي تشابه القرود لعنة الله عليك وعلى من شايعك