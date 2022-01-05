الشيوعي: إغلاق الكباري بالحاويات ليس حلاً وعلى البرهان التنحي





قطع القيادي بالحزب الشيوعي صدقي كبلو بأن اغلاق الجسور بالحاويات لن يمنع لجان المقاومة من الاستمرار في تسيير المواكب وأكد أن إصرار السلطة العسكرية على استمرار استخدام الحاويات لمنع التظاهر يعني الترويج للعصيان المدني بشكل غير مباشر، وقال كبلو في تصريح لـ(الجريدة)، هذه الخطوة ستؤدي لمزيد من التصعيد الثوري ولن توقف ارتال الجماهير المتدفقة عبر محليات العاصمة وبقية أنحاء البلاد لوحدة مطالب الجماهير المتمثلة في الحكم المدني الديمقراطي لافتاً إلى أن المواكب سواء كانت متفرقة او متجمعة فان هدفها واحد، وأعتبر أن وضع الحاويات عبر الجسور سيتسبب في مزيد من الربكة للأجهزة الأمنية وعدم مقدرتها على السيطرة على الموقف، ودعا كبلو القادة العسكريين بالاسراع في التنحي.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة