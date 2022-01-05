قوات نظامية تطلق الغاز المسيل للدموع على قناة العربي وشبكة الصحافيين تدين





استنكرت شبكة الصحافيين السودانيين ترويع قوةٌ تابعةٌ للسلطة الانقلابية الصحفيين العاملين بمكتب التلفزيون العربي بالخرطوم. لاطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع على أفراد تابعين للمكتب أثناء انشغالهم في تصوير المواكب الثورية لمليونية أمس قبل أن تفرض حصاراً على المكان امتدّ لساعات ، ووصفت ماحدث بالجريمة وأشارت الى أن أجهزة السلطة الانقلابية، وقالت الشبكة في بيان لها نفذت القوات العسكرية الانقلابية الأسبوع الماضي حملة وصفتها بالفاشية ضد مكتب قناتي «العربية والحدث»، وانهالوا على الصحفيين صفعاً وركلاً، و أتلفوا معداتهم، ونهبوا مقتنياتهم، كما روّعوا صحفي قناة «الشرق» الإخبارية و«سكاي نيوزعربية» ومصور قناة روسيا اليوم.ولفتت الى ارتفاع معدلات قمع واستهداف الصَّحفيين والإعلاميين منذ وقوع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي.

صحيفة الجريدة