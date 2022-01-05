رئيس المريخ: وجود الهلال معنا في مجموعة واحدة أمرٌ سلبي





الخيارات بشأن ملعب مباريات أبطال إفريقيا ما زالت تتواصل.

أوضح رئيس نادي المريخ السوداني حازم مصطفى، أنّ وجود الهلال مع فريقه في مجموعةٍ واحدةٍ أمرُ سلبي للغاية، لجهة أنّ كان يتمنى تواجدهما في مجموعتين مختلفتين لزيادة الفرص.

وقال حازم مصطفى في تصريحاتٍ لبرنامج الريمونتادا، إنّ إنهم يُفاضلون بين أثيوبيا والجزائر واستاد السلام لخوض مباراتهم في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن أسفرت عن وقوع الهلال والمريخ السودانيين في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي المصري وصنداونز الجنوب إفريقي.

وكشف مصطفى عن أنّهم في نادي المريخ ينتظرون التواصل مع نادي الأهلي المصري من أجلّ الموافقة على اللعب في القاهرة.

ويواجه نادي المريخ السوداني أزمة كبيرة بشأن ملعب مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

باج نيوز