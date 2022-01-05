عبدالواحد نور يعلق على تسريبات بترشيح جبريل ابراهيم رئيسا للحكومة





طالب رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور بحوار سوداني سوداني للبحث عن خطوات سياسية متوافق بشأنها.

ورد عبدالواحد خلال حديثه لقناة ( الجزيرة مباشر) على ما تردد بشأن ترشيح جبريل إبراهيم رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات، قال“الأزمة ليست أزمة أشخاص وإنما أزمة هيكلة، وما بُني على انقلاب فهو انقلاب”.

وأضاف أن الشعب يريد سلطة مدنية ودولة مؤسسات تحت سيادة القانون، مشددا على أن حركته لا تجد مدعاة للحوار مع كل شخص انقلب على إرادة الشعب.

صحيفة الصيحة