صلاح يقدم وعدا للجماهير المصرية قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا





تعهد النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، بـ”الكفاح” مع منتخب بلاده من أجل مساعدته في حصد لقب كأس أمم إفريقيا التي تنطلق منافساتها في الكاميرون الأحد المقبل.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، صورة قديمة له وهو يحتفل مع زملائه في المنتخب المصري، وأرفقها بتعليق: “الطريق مش سهل.. بس إحنا هنحارب علشان نرجع بالكأس.. خليكوا في ظهرنا.. شجع مصر”.

وانضم صلاح لمعسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة في النهائيات القارية، حيث ينافس “الفراعنة” ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ورغم تألقه اللافت في السنوات الأخيرة مع ليفربول وتتويجه بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية مع الفريق الإنجليزي، فإن صلاح لم يظفر حتى الآن بأي لقب مع منتخب مصر الأول، علما بأنه وصل معه نهائي البطولة القارية في العام 2017 قبل أن يخسر أمام الكاميرون بهدفين لواحد.

وتتطلع مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة، للتتويج بلقبها الأول منذ العام 2010 والثامن إجمالا (رقم قياسي)، في مشاركتها القياسية الـ25.

المصدر: RT