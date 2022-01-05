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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2022/01/05
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دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 5 يناير 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 458.00جنيه
الريال السعودي : 122.13جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 517.54 جنيه
الدرهم الإماراتي : 125.47جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 125.54 جنيه
الجنيه الإسترليني : 618.30جنيه
الجنيه المصري : 29.22جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2022/01/05
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