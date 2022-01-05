قائد منتخب السودان يلتحق بالبعثة في الكاميرون





في مفاجأة جديدة بالمنتخب السوداني، سيلتحق يوم الأربعاء ببعثة صقور الجديان بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، قائد المنتخب وقلب دفاعه أمجد إسماعيل “سَرَّارِيَّة”، وذلك بعد أن تعطل سفره بغرض تكملة أوراقه الثبوتية.

وأكمل الاتحاد السوداني ترتيبات سفر قائد المنتخب السوداني وقلب دفاع فريق الأهلي شندي، فجر يوم غد الأربعاء، عبر طيران الخطوط الجوية الإثيوبية مباشرة إلى الكاميرون، والتي سوف يصلها قبل يوم واحد من مغادرتها ياوندي إلى مدينة جاروا، حيث تقام مباريات منتخبات المجموعة الرابعة بالبطولة .

وكان إسماعيل، خلال فترة تكملة أوراقه الثبوتية، يتدرب مع فريقه بمعسكره في إدارة الرياضة العسكرية، بالعاصمة الخرطوم استعدادا للموسم الجديد.

وتتمثل المفاجأة في التحاق قائد المنتخب السوداني، كون منتخب السودان خاض مباراتين وديتين خلال معسكره بالكاميرون، ولم يتبق لمباراته الأولى بالبطولة أمام غينيا بيساو، سوى أسبوع واحد فقط.

ويعتبر إسماعيل أقدم لاعب بمنتخب السودان، حيث لعب مع المنتخب الأول لأول مرة في 2016، وقد تولى عمله كقائد في المنتخب السوداني الجديد الذي تم تكوينه الشهر الماضي، مباشرة بعد انسحاب حارس المرمى والقائد الأقدم منه أكرم سيد سليم لعدم الجاهزية البدنية.

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