شرطة الخرطوم تسترد جملة من المسروقات المختلفة





تمكنت شرطة ولاية الخرطوم عبر إدارة المباحث من استرداد جملة من المسروقات بقيمة مالية كبيرة بكل من فرعيات امبدة والخرطوم شمال وسوق ليبيا وبحري شرق وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة) فأن المضبوطات عبارة عن مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ 2000000 وبقسم شرطة ابوسعدغرب تم استرداد مسروقات عبارة عن عدد 30جهاز اتصال بماركات مختلفة تقدر قيمتها بمبلغ 105000ج وذلك بقسم شرطة امبدة جنوب وعدد16جوز احذيه رجاليه بقيمة290000ج وبقسم شرطة سوق ليبيا تمكن فريق مباحث بحري شرق من ضبط متهم بحوزته محفظه وجهاز اتصال تقدر قيمة المسترد بمبلغ 700000 جنيه وعلي ضوء ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية بدوائر الإختصاص المختلفة.

الخرطوم ( كوش نيوز)