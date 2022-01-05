المركزي يحظر أنواعاً من التمويل





حظر بنك السودان المركزي، على المصارف منح تمويل بقصد المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة والاتجار برصيد الاتصالات واستخداماته، وشراء الأراضي والعقارات وشراء السيارات عدا المسموح بها بموجب منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي المتعلق بحظر تمويل العربات والعقارات وشراء الذهب ومخلفاته.

وكذلك حظر وفق سياسته للعام الحالي 2022م، التجارة المحلية باستثناء تمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر، والاستيراد ما عدا مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والسلع الاستراتيجية والماكينات وآليات ومعدات الحرفيين والمهنيين، وفق الضوابط المنظمة للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات وشركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية، والتمويل بصيغة المضاربة المطلقة وتمويل أعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بصيغتي المضاربة والمرابحة.

الصيحة