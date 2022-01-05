



أعلنت محكمة مكافحة الإرهاب (1)، ايقاف إجراءات محكمة ضابط يتبع لاحدى القوات النظامية وآخرين، على ذمة قضية أخطر أنواع المخدرات (مس كريستال)، وذلك عقب كشف المتهمة الثالثة للمحكمة عن إصابتها بفيروس (كورونا). وقالت المتهمة الثالثة لقاضي المحكمة أنس عبد القادر فضل المولى، إنها مصابة بفيروس (كورونا) وذلك حسب نتيجة الفحص الطبي الذي خضعت له وجاءت نتيجته إيجابية، وقدمت المتهمة عن طريق محاميها للدفاع مستنداً بتقرير طبي يوضح إصابتها بالجائحة. وقررت المحكمة وفق صحيفة الصيحة على الفور، رفع جلسة المحكمة التي شرعت خلالها في سماع المتحري مساعد شرطة وذلك لإصابة المتهمة الثالثة بـ(كورونا)، وحدّدت انعقاد جلسة أخرى بعد مضي اسبوعين واستئنافها وذلك حسب معيار وزارة الصحة العالمية بالشفاء من الجائحة. وتعود تفاصيل القضية بحسب الإتهام، إلى أن المتهمين تم إيقافهم جميعاً ومن بينهم الأول- ضابط بإحدى القوات النظامية- بواسطة شرطة مكافحة المخدرات وذلك عقب توفر معلومات تفيد بنشاطهم في ترويج أخطر أنواع المخدرات، ليتم القبض عليهم جميعاً داخل منزل يخص الضابط وبحيازتهم مخدر الـ(آيس كريستال)، وبموجب ذلك تم تحريك إجراءات بلاغ ضدهم واُخضعوا للتحريات، وباكتمالها وجهت النيابة لهم تهمة مخالفة نص المادة (16/ ج) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تتعلق بإدارة منزل لتقديم المخدرات ومن ثم أحيلوا إلى المحاكمة للفصل في الدعوى الجنائية.

الخرطوم ( كوش نيوز)