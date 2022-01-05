تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة شقيق المخلوع في قضية “سودابت”





كشفت مصادر، عن تشكيل محكمة خاصّة لاستئناف محاكمة شقيق المعزول “علي البشير” و(5) آخرين في الدعوى التي قيّدتها ضدهم شركة “سودابت” تتّهمهم فيها بتبديد مبلغ (27) مليون دولار.

يُذكر أنّ محاكمة المتهمين توقّفت منذ خواتيم العام الماضي وذلك عقب صدور قرار من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بفصل القاضي الذي ينظرها.

وقالت مصادر لـ(الصيحة)، إن المحكمة التي تم تشكيلها قطعت جلسة خلال الشهر الجاري لاستئناف المحاكمة، فيما نبهت المصادر كذلك بأن محاكمة المتهمين ستُجرى بمباني المحكمة التجارية بمحكمة جنايات الخرطوم شمال.

يُذكر أن محامو دفاع المتهمين سبق أن تقدموا بطلب في العام الماضي بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الأول وبقية المتهمين، وذلك استناداً لنص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيرين إلى أن وقائع الدعوى في هذا البلاغ تعود للعام 2008م وأن مباشرة إجراءات البلاغ كانت في أبريل 2020م أي بعد أكثر من عام من استيفاء القيد الزمني للتقادم المسقط للدعوى الجنائية.

الصيحة