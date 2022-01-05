سرقة حاويات نظافة بالخرطوم





كشف المدير العام لهيئة نظافة ولاية الخرطوم عماد الدين خضر، عن ضعف الإيرادات، وقال “لا توجد إيرادات من القطاع السكني وغالبية الرسوم المتحصلة لا تتجاوز 5% فقط وتأتي من القطاع التجاري”.

وانتقد خضر في حديثه لبرنامج كـ(الآتي) بقناة النيل الأزرق، سلوك بعض المواطنين في التعامُل مع حاويات النظافة وسرقة بعضها، وطالب بضرورة التنسيق بين لجان الأحياء وهيئات النظافة بالمحليات. وعزا خضر السبب الرئيسي لاستمرار أزمة النفايات للتكلفة العالية لصيانة وإيجار عربات النفايات، فضلاً عن النقص الكبير في العربات.

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