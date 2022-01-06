بالفيديو.. طرح أغنية جديدة للفنانة ذكرى بعد 19 عامًا من مقتلها





بعد مرور 19 عامًا على مقتلها، تم طرح أغنية جديدة للفنانة التونسية “ذكرى” بعنوان “تبقى مين” عبر يوتيوب.

وهذه الأغنية للفنانة الراحلة ذكرى، من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع هاني مهنا.

يشار إلى أن الراحلة هي مطربة تونسية بدأت مشوارها الفني عام 1980، حيث شاركت في العديد من برنامج المسابقات، لتتمكن من تسجيل أول أغانيها بعنوان “يا هوايا” عام 1983.

ونجحت ذكرى في إصدار العديد من الألبومات الغنائية التي لا تنسى، حتى قُتلت على يد زوجها رجل الأعمال “أيمن السويدي” عام 2003.

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صحيفة المرصد