الكشف عن أعضاء لجنة توحيد المواثيق السياسية
كشف مصدر مطلع عن لجنة تم تشكيلها بعد مشاورات بين بعض مكونات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وحزب الأمة وقوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق ومبادرة أساتذة الجامعات السودانية ، وقال المصدر إن مهمة اللجنة تنحصر في توحيد المواثيق المقترحة من هذه الجهات الأربعة ، ويمثل فيها الأستاذ ساطع الحاج المحامي عن مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير بقيادة يوسف محمد زين رئيس الحزب الوطني الاتحادي فيما يمثل حزب الأمة القومي الواثق البرير واسماعيل كتر ويمثل مجموعة الميثاق نور الدائم طه وعبدالعزيز عشر وأساتذة الجامعات بروفيسور قاسم بدري ، وأكد المصدر أن النقطة الخلافية بين هذه المجموعات تم تجاوزها وهي أن توسيع المشاركة لا يعني مشاركة القوى السياسية التي شاركت في حكم البشير حتى سقوطه وإنما يجب عدم مشاركتها هي والمؤتمر الوطني ، وتوقع المصدر ان تسفر الاتصالات مع لجان المقاومة عن نتائج ايجابية في الايام القادمة.
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
هل من عاقل يرفض الحوار وهل من حلول لمشاكل البلد دون حوار…. كل الشعب وكياناته متفقة علي ذلك عدا الحزب الشيوعي الذي يرفض كذلك الانتخابات. . اذا اردتم النجاح ابعدوا الذين يرفضون الحوار وستجدونهم يجرون وراؤكم لنيل سلطة او منصب…الحوار الحوار المصالحات المصالحات هذا صوت الشعب ايها الساسة افيقوا واسمعوا واعوا
يجب أن يرتاح كل الشيوعيون في السجن بجانب زملائهم في الاستبداد والعناد حتى تخرج البلد لبر الأمان، كفاية تجارة دم يا الحزب الأحمر، ليه قياداتكم واولاد قياداتكم ما بموتوا في المظاهرات بس يموتوا أولاد الشعب البسطاء؟ حزب شوم.