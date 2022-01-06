الكشف عن أعضاء لجنة توحيد المواثيق السياسية





كشف مصدر مطلع عن لجنة تم تشكيلها بعد مشاورات بين بعض مكونات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وحزب الأمة وقوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق ومبادرة أساتذة الجامعات السودانية ، وقال المصدر إن مهمة اللجنة تنحصر في توحيد المواثيق المقترحة من هذه الجهات الأربعة ، ويمثل فيها الأستاذ ساطع الحاج المحامي عن مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير بقيادة يوسف محمد زين رئيس الحزب الوطني الاتحادي فيما يمثل حزب الأمة القومي الواثق البرير واسماعيل كتر ويمثل مجموعة الميثاق نور الدائم طه وعبدالعزيز عشر وأساتذة الجامعات بروفيسور قاسم بدري ، وأكد المصدر أن النقطة الخلافية بين هذه المجموعات تم تجاوزها وهي أن توسيع المشاركة لا يعني مشاركة القوى السياسية التي شاركت في حكم البشير حتى سقوطه وإنما يجب عدم مشاركتها هي والمؤتمر الوطني ، وتوقع المصدر ان تسفر الاتصالات مع لجان المقاومة عن نتائج ايجابية في الايام القادمة.

صحيفة الجريدة