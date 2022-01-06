طلاب من ست كليات بجامعة الخرطوم يرفضون الجلوس للامتحانات





تمسك العشرات من طلاب ست كليات بجامعة الخرطوم بموقفهم الرافض لعدم الجلوس لامتحانات الجامعة التي بدأت الأحد الماضي، وأرجع نائب الأمين العام للعلاقات الخارجية برابطة طلاب جامعة الخرطوم رفضهم لعدم الزام ادارة الجامعة الصندوق القومي للطلاب بتوفير الوضع الملائم للطلاب وحمايتهم من السرقة والاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل القوات النظامية عقب الإجراءات التي اتخذها قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حيث قامت تلك القوات بتفريق الداخليات بالقوة.

وقال نائب الأمين العام للعلاقات الخارجية برابطة طلاب جامعة الخرطوم الجريدة ” طلبنا من ادارة الجامعة أن تقدم لنا ضمانات بعدم تكرار ما حدث من اقتحام تلك القوات لداخليات الجامعة فرفضت ذلك باعتبار أنها قوات نظامية .

ولفت الى أن طلاب الولايات لم يتم إخطارهم قبل وقت كافي بالامتحانات مما أدى الى تغيبهم عن الامتحانات باستثناء ١٥ طالب وطالبة، وأردف جلس ٥٠ طالب للامتحان من كلية واحدة ، علماً بأن عدد طلابها يقدر بـ 300 طالب ، واكد أن الداخليات والاستراحات مازالت مغلقة فضلاً عن معاناة الطالبات بسبب نقلهن من داخلية الجامعة أيام المواكب إلى المجمع الطبي واعادتهم في اليوم الثاني.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة