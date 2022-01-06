أنباء عن رفض لاعبي الغابون السفر للكاميرون للمشاركة في كأس إفريقيا





أكدت وسائل إعلام غابونية، أن بعثة المنتخب، المتواجدة حاليا في الإمارات، رفضت ركوب الطائرة المتجهة صوب الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل.

وذكرت المصادر، أن اللاعبين يصرون على عدم المشاركة في البطولة القارية في حال لم يتسلموا مستحقاتهم المالية العالقة.

ويفكر الاتحاد الغابوني لكرة القدم في خيار المشاركة بفريق من اللاعبين المحليين، إذا ما فشل في التوصل إلى اتفاق مع لاعبي المنتخب الأول.

وأوقعت قرعة البطولة القارية منتخب الغابون في المجموعة الثالثة، إلى جانب المغرب، وغانا، وجزر القمر.

روسيا اليوم