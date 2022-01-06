شاهد بالفيديو.. القيادي الإسلامي “امين حسن عمر” يكشف لأول مرة علاقة “البرهان” بالمؤتمر الوطني





كشف القياديٌّ الإسلاميٌّ البارز، د. أمين حسن عمر، لأول مرة علاقة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالمؤتمر الوطني، خلال استنكاره لتكرار إقصاء الحزب من العمل السياسي.

وقال عمر في مقابلة مع (السوداني): رئيس البلد ذاتو كان معتمداً، ورئيس حزب المؤتمر الوطني في محلية نيرتتي، هل ينطبق عليه حكم الإقصاء والابعاد أم لا؟، مضيفاً: أن هذا لاينطبق عليه، لان الأمر الواقع لايسمح، وكل هذا يدل على ان هذه (حالة انتهازية) فقط.



وفي معرض إجابته لسؤال عن لماذا إذن يستثنى المؤتمر الوطني في خطابه عن التوافق السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة، رغم تقلده منصباً قبل ذلك بالحزب، أجاب هذا (استرضاء للقوى السياسية وما تُسمى بالقوى الثورية).

الخرطوم: (كوش نيوز)