الكاتب الصحفي “عثمان ميرغني” يقترح طريقة لإيقاف إراقة الدماء في تظاهرات السودان





اقترح الكاتب الصحفي “عثمان ميرغني” تواجد قضاة لإيقاف إراقة الدماء في التظاهرات بالسودان، المنددة بالحكم العسكري،

وقال “ميرغني” في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (كوش نيوز) : ‏كفاية.. لا يمكن استمرار اراقة الدماء.

أقترح لجنة من قضاة سابقين تتولى حماية المواكب، مضيفاً: يسير القضاة وهم يرتدون أروابهم المميزة لهم أمام الموكب حتى يصل هدفه المحدد حسب المسار المعلن، ويستمر عملها حتى انتهاء الموكب وعودة الجميع سالمين.

الخرطوم: (كوش نيوز)