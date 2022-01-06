سياسية

الكاتب الصحفي “عثمان ميرغني” يقترح طريقة لإيقاف إراقة الدماء في تظاهرات السودان

2022/01/06
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اقترح الكاتب الصحفي “عثمان ميرغني” تواجد قضاة لإيقاف إراقة الدماء في التظاهرات بالسودان، المنددة بالحكم العسكري،

وقال “ميرغني” في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (كوش نيوز) : ‏كفاية.. لا يمكن استمرار اراقة الدماء.

أقترح لجنة من قضاة سابقين تتولى حماية المواكب، مضيفاً: يسير القضاة وهم يرتدون أروابهم المميزة لهم أمام الموكب حتى يصل هدفه المحدد حسب المسار المعلن، ويستمر عملها حتى انتهاء الموكب وعودة الجميع سالمين.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/01/06
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