شاهد بالفيديو.. الفنانة ريان الساتة تعود لإثارة الجدل وتتصدر الترند بفاصل من الرقص الفاضح وبأزياء ضيقة ومثيرة





عادت الفنانة السودانية المثيرة للجدل ريان الساتة لإكتساح السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الظهور الحديث للفنانة الضجة جاء عبر مقطع فيديو تم تصويره عبر كاميرا هاتف أحد الحاضرين والذي قام بنشره وتسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفيديو الذي تم تصويره خلال حفل خاص ظهرت فيه الفنانة وهي ترتدي ملابس ضيقة ومحذقة عبارة عن (تي شيرت) نسائي وبنطلون.

ولم تكتفي الفنانة ريان الساتة بذلك حيث ظهرت خلال المقطع المتداول بغزارة وهي تقدم فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بــ(الفاضح) نظراً لتمايلها مع الإيقاع والموسيقى بطريقة فيها نوع من الإثارة على حد تعبير بعض المعلقين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين