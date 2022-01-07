أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 6 يناير2022م





صحيفة :المواكب

اكتمال ترشيحات المجلس التشريعي خلال أسبوعين

التحقيق مع البرهان حول فض الإعتصام

مصرع معلمة وإصابات بالرصاص في أحداث عنف بالاضية

نادر العبيد يتهم أعضاء بإزالة التمكين بمحاولة اغتياله

اكتمال ترشيحات المجلس التشريعي خلال أسبوعين

وزير المعادن يحذر من كارثة بيئية

التعليم العالي تنفي قبول طالبة باحدي الجامعات عن طريق سماسرة

جنود اثيوبيون ضمن قوات يوناميد يرفضون العودة الي وطنهم

صحيفة : الانتباهة

استجواب البشير في تهريب سجين

التحقيق في فض إعتصام الاضية بغرب كردفان

نشر قوات لتلافي محاولات الانتحار بالجسور في الخرطوم

نبيل أديب :إفادة البرهان مهمة والتقرير النهائي رهين بالدعم الفني

لاجئون اثيوبيون ينقلون لوفد الكونغرس شواهد إنتهاكات في تقراي

تحقيق للانتباهة يكشف تلاعب بنتائج وفحوصات كورونا

توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات دخول القادمين بمطار الخرطوم

إضراب مرتقب بالمطارات للمطالبة بفك قبضة العسكر

صحيفة الصيحة

مصادر للصيحة : رئيس الاتحاد الإفريقي يصل الخرطوم غدا

عبدالرحيم دقلو:لا تراجع عن حماية الثورة حتي الإنتخابات

حمدوك يبحث مع الأمم المتحدة وضع بعثة السلام الإثيوبية في أبيي

أزمة الوقود تقود عددا من المسؤولين للتحقيق

عبد الواحد يبحث مع رئيس يونيتامس رؤية الحركة لتحقيق السلام

الخارجية تنفي اتهاما إثيوبيا بتدريب معارضة داخل السودان

وزير المعادن يحذر من كارثة بيئية

إعفاء المفوض العام للعون الإنساني

لجنة إزالة التمكين تقبض علي قيادات من الإسلاميين بسنار

صحيفة : التيار

إنسياب حركة تفريغ ناقلات الوقود

توقف صادر الذهب بسبب عطل الشبكة بوزارة التجارة

أثيوبيا تسعى للهروب من أزماتها لتحقيق مصالح سياسية داخلياً

حمدوك يبحث مع رئيس وزراء الكويت مشاركة بلاده بمؤتمر باريس

صحيفة : السوداني

لجنة فض الاعتصام : حققنا مع البرهان لساعتين وكان متعاونا

الحكومة تدفع نصف مليون دولار غرامة على باخرة وقود واحدة

(الموانئ) تؤكد انسياب تفريغ الوقود وتكشف عن وصول (8 )بواخر جديدة

رئيس الوزراء يدعو نظيره الكويتي للمشاركة في مؤتمر باريس

وزير المعادن : تنقيب الذهب يقوم به أفراد بلا سيطرة ولا عائدات صادر

(يونيتامس) : مشاورات تمهيدية لتوحيد الفصائل المسلحة في جيش واحد

حمدوك يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الوضع في أبيي

اديب: حديثي عن نتائج التحقيق ستؤدي انقلاب مبتور وغير

مهني

(119)جندي إثيوبي باليوناميد يرفضون العودة لبالدهم ويطلبون حق اللجوء