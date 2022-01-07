شاهد: صور “البرهان” مع داعية مثير للجدل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي





أشعلت صور رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول “عبدالفتاح البرهان” مع الداعية الاسلامي المثير للجدل الشيخ محمد مصطفى عبدالقادر، مواقع التواصل الاجتماعي.



ولاقت الصور التي جمعت بينهما في مناسبة زواج ابن القيادي بأنصار السنة الشيخ عبدالقادر البرهان ، اليوم الجمعة، بمدينة شندي، والتي شهدها البرهان، تعليقات كثيفة على منصات التواصل الاجتماعي.



وتشغل عبارات الداعية محمد مصطفى عبدالقادر، التي درج على ترديدها حيزاً واسعاً في منصات التواصل، ويتندر بها العديد من مستخدمي الوسائط، مما لفت الانظار إليه ليصبح نجماً بالشارع السوداني.

الخرطوم: (كوش نيوز)