مجلس السيادة السوداني: عبد الرسول أخلص في خدمة الوطن والمواطنين





يقول مجلس السيادة” النور كان عطائه في مختلف ضروب العمل العام”.

نعى مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القيادي البارز بحزب الأمة القومي عبد الرسول النور، الذي وافته المنية، الجمعة.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية بالفسيبوك.

وقال مجلس السيادة” ينعي رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي، عند الله تعالى،المغفور له بإذن الله، القيادي في حزب الأمة القومي وأحد الرموز الوطنية المخلصة في البلاد عبدالرسول النور والذي وافته المنية اليوم الجمعة”.

وأضاف” ينعي مجلس السيادة عبد الرسول تجرّده وإخلاصه في خدمة الوطن والمواطنين”.

والجمعة، أعلن حزب الأمة القومي ، الجمعة، وفاة عبد الرسول النور، أبرز قادة الحزب، عن عمر ناهز 72 عامًا.

باج نيوز