إصابة جديدة بـ”كورونا” في المنتخب المصري





وفق بيانٍ.

أصدر طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا بيانًا، الجمعة، عن طريق اتحاد الكرة كشف فيه إصابة لاعب الفراعنة إبراهيم عادل بفيروس كورونا.

والجمعة، أثبت المسحة التي أجريت لمنتخب مصر إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب الحراس ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق.

وأشار طبيب منتخب مصر إلى أن مسحة المدير الإداري وعلي محمد علي إداري الفريق وأحد عمال المهمات جاءت إيجابية وتم عزلهم.

وأوضح أبو العلا أنّه تم استدعاء الثلاثة لاعبين الاحتياطيين مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي للكشف عليهم تحسبا لأي موقفٍ.

وأسفرعت القرعة بأمم إفريقيا، عن وقوع السودان في المجموعة الرابعة إلى جانب مصر، نيجيريا، وغينيا بيساو.

باج نيوز