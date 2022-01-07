أطباء السودان تطلق تحذيرًا عاجلاً





تقول اللجنة”هكذا عزم السودانيون أن ينشأ هذا الجيل والأجيال اللاحقة له على قيم الثورة بناءً وتعميراً لواحدة من أقدم الأراضي العظيمة في التاريخ الانساني”.

دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الجمعة، الثوار ولجان المقاومة في العاصمة والأقاليم، ولجان الميدان وقيادات الفعاليات الثورية؛ للعمل على إبعاد الأطفال عن المواكب والفعاليات الثورية التي قد تحدث فيها عمليات قمع من قبل قوات أعداء السودان وشعبه.

وقالت اللجنة وفق مكتب الأطباء الموّحد، إنّ الخطوة تأتي للحفاظ على الأطفال صحيحي الجسد والعقل والروح.

وأضاف” إنّ أخلاق قادة الانقلاب وقواتهم وبقايا النظام، وبعدائها السافر لشعب السودان لن تستثني الأطفال من قمعها”.

وتابع” نحتفظ بإحصائيات ليست قليلة عن ضحايا هذه القوات من شهداء وجرحى ومعاقين هم دون سن الرشد”.

وحتى، الجمعة، وصلت حصيلة الشهداء”60″ شهيدًا، منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

ويشهد السودان، احتجاجاتٍ متواصلة، تعبيرًا عن رفضهم مشاركة العسكريين في حكم البلاد.

باج نيوز