



عاجل: “أمريكا وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا” تطلب اجتماعاً مغلقاً لمجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم لمناقشة التطورات في السودان، بحسب ما أعلنه دبلوماسيون في المجلس