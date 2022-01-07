سياسية
عاجل: “أمريكا وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا” تطلب اجتماعاً مغلقاً لمجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم لمناقشة التطورات في السودان
عاجل: “أمريكا وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا” تطلب اجتماعاً مغلقاً لمجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم لمناقشة التطورات في السودان، بحسب ما أعلنه دبلوماسيون في المجلس
2 تعليقات
‘ يجب علي الحكومة والمعارضة وقحت واليسار والبرهان وحمدوك المستقيل وحزب الامة والشيوعيين الكيزان زام وكل سوداني وطني شريف ان يدين تدخل هذه الدول ونطالب فورا بطرد سفراءها. .. كما يجب توجيه رسالة حكومية عاجلة تطلب الغاء الاجتماع والاستعانة بالصين وروسيا لهذا الغرض
بدخول الإمارات مجلس الامن ارادت ان تخلق لها علاقات علي حساب تدويل قضيتنا بعد ان وجهت لنا سهام عداؤها بالاعلام الخاص بها والذي فجر في عداوتنا..هؤلاء ليس لهم الخق في التدخل… اطردوهم فورا