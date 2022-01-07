شاب سوداني يبتكر “صناعة مُثيرة” للحماية في التظاهرات





ابتكر شاب سوداني “صناعة مُثيرة” بأدوات محلية للحماية من الرصاص في التظاهرات المعارضة للحكومة في السودان.

ولجأ متظاهر من محلية أمبدة غربي أمدرمان، إلى صناعة درع واقي من الرصاص المطاطي، بادوات محلية، تدخل فيها إطارات السيارات المستعملة، وذلك عقب الاصابات المتكررة التي يتعرض لها المتظاهرون.

وعلق البعض على الفكرة بقولهم: (المعاناة تولد الابداع)، فيما شكك آخرون في مدى الحماية، إلا أن البعض رجح أن يقلل الدرع من الإصابة، حتى وإن لم يصد المقذوف “المطاطي” بشكل كامل، وهو ابتكار قابل للتطوير بإضافة خوذة أيضا لحماية الرأس.

الخرطوم: (كوش نيوز)