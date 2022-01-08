وراء أبواب مغلقة..”6″ دول تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع بشأن السودان





الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد.

من المنتظر أنّ يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعًا غير رسمي، لبحث التطوّرات في السودان.

وأفادت وكالة رويترز، السبت، أنّ الجلسة ستعقد وراء أبواب مغلقة.

وقالت بحسب مصادر إنّ ستا من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وايرلندا وألبانيا.

وأشارت إلى صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر “غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا”. وسبق لهذين البلدين أن أكدا مرارا أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدّد الأمن الدولي.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من منصبه.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ متواصلة منذ فترةٍ، تطالب بالحكم المدني بعد الانقلاب الذي نفذّه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز