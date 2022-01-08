رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون القيادي الوطني عبدالرسول النور





ينعي رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي، عند الله تعالى،المغفور له بإذن الله، القيادي في حزب الأمة القومي وأحد الرموز الوطنية المخلصة في البلاد السيد عبدالرسول النور ، والذي وافته المنية اليوم الجمعة.

ومجلس السيادة إذ ينعيه، إنما ينعي فيه تجرده وإخلاصه في خدمة الوطن والمواطنين.لقد عمل الفقيد حاكماً لإقليم كردفان ووزيراً للصناعة في عهد الديمقراطية الثالثة،فضلاً عن عطائه في مختلف ضروب العمل العام.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم آله وذويه ومحبيه وعارفي فضله الصبر وحسن العزاء.إنا لله وإنا إليه راجعون.

سونا