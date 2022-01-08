قائمة السودان النهائية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2022م





كشف الجهاز الفني لمنتخب السودان “صقور الجديان” الجمعة، عن القائمة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها بالكاميرون الأسبوع المقبل.

ويلعب منتخب السودان ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم “نيجيريا ومصر وغينيا بيساو”، وسوف يستهل مبارياته يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري، بمواجهة منتخب غينيا بيساو في جاروا.

وجاءت قائمة صقور الجديان، كالآتي:

حراس المرمى: عبد الله أبو عشرين وإسحاق آدم “الهلال” ومحمد المصطفى ديدا “المريخ”.

الدفاع: صلاح نمر ومصطفى كرشوم “المريخ” ومحمد كسرة “حي العرب بورتسودان” والصادق حسن الجريف “الشرطة القضارف” ومازن محمدين “توني”، وقائد المنتخب أمجد إسماعيل “الأهلي شندي”، ومحمد شرف الدين ومؤيد عابدين “الأمل عطبرة” ومصطفى الفادني “الأهلي الخرطوم”.

الوسط: والي الدين بوجبا وعبد الرؤوف يعقوب وجمعة قلق “الهلال”، محمد الرشيد وضياء محجوب “المريخ”، الشيخ محمد “الخرطوم الوطني”، وسليمان زكريا “حي العرب” وكابتن بشير”الأمل عطبرة”.

الهجوم: محمد عبد الرحمن “الهلال”، الجزولي نوح محمد عبد الله زرقة “المريخ”، يسن حامد “سبارتوكس المجري”، وشريف تفاحة “الهلال الفاشر” ومصعب أحمد جلنجات “الهلال الأبيض”.

صحيفة السوداني